Karşıyaka iş bitirdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta transfer yasağını kaldırmaya çalışırken bir yandan kadrosunu takviye etmeyi sürdüren Karşıyaka, Fenerbahçe'den genç golcü Barış Sungur'la kiralık olarak anlaşmaya vardı. Türkiye'deki kariyerine Bucaspor'da başlayıp 2019- 2020 sezonunda 3. Lig'de 2 maçta forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki gurbetçi forvetin sarı-lacivertlilerden 2 yıllığına kiralanacağı öğrenildi. Barış Sungur, geçtiğimiz sezon 3. Lig'den düşen Muğlaspor'da kiralık olarak forma giymiş, 7'si ilk 11'de olmak üzere 18 lig maçında görev yapmıştı.

TRANSFER YASAĞI TELAŞI

Transfer yasağını lige kadar kaldırıp 8 yeni takviyesine lisans çıkarma telaşında olan Karşıyaka, alacaklarının tamamını isteyen eski futbolcularının paralarını toparlamaya çalışıyor. Yönetim, geçici muvafakatname imzası vermek için diğer eski futbolcu ve teknik adamları gibi alacaklarının yüzde 25'ini veya dosyayı tamamen kapatmak için alacağının yüzde 50'sini kabul etmeyip, tüm paralarını talep eden isimlere son hafta nakit ödeme yapmayı planlıyor.