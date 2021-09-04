Karşıyaka yenileriyle sahada

Yeşil-kırmızılı ekip, son 3 sezondur aynı grupta yer alarak bileğini hiç bükemediği Esenler Erokspor'a ligin ilk maçında konuk olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda saat 16.30'da start alacak mücadeleyi Murat Kasap yönetecek. Transfer yasağı nedeniyle yıllardır altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka, sezon öncesi 14 futbolcuyla yollarını ayırarak 8 takviye yaptı.



Zonguldak Kömürspor'dan forvet İhsan Furkan Deniz, Çorum FK'dan sağ bek Ertuğrul Sancaktutan, Şanlıurfaspor'dan orta saha Samican Keskin, Kırşehir Bld'den golcü Abdülkadir Akyıldız, Manisa FK'dan kaleci Yusuf Balcıoğlu, Eskişehirspor'dan sol kanat Alperen Kocabaş ve Turgutluspor'dan kaleci Yunus Yağız'ı alıp, Fenerbahçe'den forvet Barış Sungur'u 2 yıllığına kiralayan Kaf-Kaf, yenilediği kadrosunu ilk hafta sahaya sürecek. Teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'i getirip maratona iddialı hazırlanan Kaf-Kaf, ilk maçtan 3 puanla dönmek istiyor.

Haydi çocuklar