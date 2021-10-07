İsrail’de skandal

Pınar Karşıyaka'nın önceki akşam FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Jarusalem'i 86-84 yendiği maçın ardından skandal olaylar yaşandı. Karşıyaka kafilesi, maçın ardından saat 01.30'da planlanan özel uçakla İzmir'e dönmek için Ben Gurion Havalimanı'na gitti. Ancak İsrailli güvenlik görevlileri, yaklaşık 1 saat boyunca kafilenin çantalarında arama yaptı. Bu süreçte kafile uçağa binmeye başladı. Ancak aramanın bitmemesi ve havalimanının saat 02.00'de kapanmasından dolayı kafile uçaktan indirildi. Uçuş saat 05.00'e ertelenirken, Pınar Karşıyaka kafilesi saat 07.30'da İzmir'e geldi. Olayın ardından açıklama yapan Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Tel Aviv'deki havalimanında bekletildikleri için yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle Türkiye'ye dönebildiklerini belirterek, "İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı" dedi.

"YERSİZ VE ANLAMSIZ"

Çınar, "Büyük ölçüde yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen önceki gün çok önemli bir galibiyet aldık. Ancak İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı. Güvenlik kontrolü gerekçesiyle havalimanında 4 saat bekletildikten sonra dönmek zorunda kaldık. Açıkçası yersiz ve anlamsız bulduğumuz bu uygulama, takıma ve kafileye rahatsızlık vermekten öteye geçmedi" şeklinde konuştu.

SARICA: HARİKA BİR BASLANGIÇ OLDU

PINAR Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Hapoel deplasmanının ardından pes etmenin karakterlerinde olmadığını söyledi. Sarıca, "Çok zor bir maç oynadık. Galibiyetten ötürü çok mutluyum. Bizim için harika bir başlangıç oldu. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.