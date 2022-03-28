KSK’den muhteşem zafer

ING Basketbol Süper Ligi 25. hafta kapanış maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu M'baye'nin son saniye üçlüğü ile 74-72 yendi. Ligde bir maçı eksik Kaf-Kaf 16. galibiyetini alırken, F.Bahçe Beko 5. yenilgisini yaşadı. Hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, periyodu 25-14 önde bitirdi. İkinci periyoda iyi başlayan Pınar Karşıyaka, 19 sayı bulduğu ve rakibine sadece 3 sayı izni verdiği bölümde bitime 2 dakika kala 33-28 üstünlük kurdu ancak F.Bahçe soyunma odasına 38-34 üstün gitti. 3. çeyrekte de etkili oynayan İzmir ekibi, periyodun 51-51 eşitlikle tamamlanmasını sağladı.

M'BAYE'DEN HARİKA ÜÇLÜK

Ev sahibi 35. dakikayı 64-57 üstün geçti. Çekişmeli geçen son anlarda son 46 saniyeye 67-66 KSK'nin üstünlüğüyle girildi. Roll'un basketleri sonrası Melih, skor 71-68 Karşıyaka lehineyken bitime 5.8 saniye kala bulduğu 3 sayılık mucize basket faulle önce skoru 71-71'e getirdi, ardından faul atışıyla takımını 72-71 öne geçirdi. Mola alıp oyuna kenardan başlayan Karşıyaka'ya M'Baye müthiş son saniye üçlüğüyle galibiyeti getirdi: 74-72.