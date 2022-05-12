Karşıyaka hızlı başladı

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'da yeni sezonun çalışmaları hızlı başladı. İzmir temsilcisi, sözleşmeleri biten 3 as futbolcusuyla önümüzdeki günlerde nikah tazeleyecek. KSK'de 12 sezondur kadroda yer alan stoper Metin Peker, 9 sezondur oynayan Cenk Özbey ile 8 sezondur Karşıyakalı olan kaptan Mustafa Aşan'ın sözleşmelerinin sona ermesinin ardından başkan Turgay Büyükkarcı'nın takımın 3 sembol ismiyle kısa süre içinde yeniden anlaşıp açıklamayı yapacağı öğrenildi. Bu arada İzmir ekibinde kiralık oyunculardan Can Muhammet'ten sonra Denis ve Tuncay Turgay da takımdan ayrıldı.

DİĞER