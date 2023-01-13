Gollerimle döneceğim

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da takımın hücum oyuncusu Emre Gemici, 2. devre başlangıcından önce Yeni Asır'a iddialı açıklamalarda bulundu. Son iki sezonda Yeşilyurt Belediye ve İskenderunspor'da toplam 44 gol atarak gol kralı olan ancak KSK'de ilk yarı sadece 3 kez fileleri sarsan Emre, ikinci yarı atacağı gollerle yeniden krallığı almak istediğine vurgu yaptı. Emre Gemici, "Buraya gol kralı olarak geldim. Tabii ki taraftarımızın ve arkadaşlarımın benden beklentisi gol atmam ancak ilk yarı istediğim gibi gitmedi. Nevşehir maçıyla gollerime başlayacağım ve zirve yarışında takımımı üst sıralara taşımak için katkı sunacağım" ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA'DA MUTLUYUM

HAKKINDA çıkan transfer iddialarına yanıt veren Gemici, yeşil-kırmızılı camianın başarısı için mücadele edeceğini söyleyerek "Karşıyaka'da çok mutluyum. Bütün enerjimi Kaf-Kaf için harcayıp atacağım gollerle hem üst üste 3. kez gol kralı olmak hem de taraftarları mutlu etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

DOĞANCAN BİNGÖL