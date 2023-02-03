Pınar Karşıyaka’dan bilet kampanyası

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde ve Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde hafta sonu kritik maçlar oynayacak olan Karşıyaka'da yönetim bilet kampanyası ile taraftara jest yaptı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maçta tam ve öğrenci bileti alan taraftarlar, ertesi günü oynanacak voleybol maçını da ücretsiz izleme hakkına sahip olacak.

Ligde zirveyi hedefleyen İzmir ekibi yarın sahasında 20.30'da son sıradaki Beşiktaş'ı ağırlarken, Kadınlar 1. Lig'de de Karşıyaka Voleybol Takımı pazar günü Havran Belediye ile yine İzmir'de karşı karşıya gelecek. Yeşilkırmızılı taraftarların her iki karşılaşmada da salonu tıka basa doldurup Karşıyaka'ya müthiş bir destek vermesi bekleniyor. Basketbol Süper Lig'de 17 karşılaşmada 12 galibiyetle 3. sırada yer alan Pınar Karşıyaka, lider Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom'u takibini de sürdürüyor.