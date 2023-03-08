Kaf-Kaf’tan rekor transfer

TRANSFER yasağı nedeniyle 5 yıl boyunca kadrosunu takviye edemeyerek bu süreçte Spor Toto 1. Lig'den TFF 3. Lig'e gerileyen Karşıyaka, geçen sene yasağı kaldırdıktan sonra 1.5 sezon içinde 33 takviye yaptı. Yasağı açar açmaz transfer bombardımanına başlayan Kaf-Kaf'ın 1.5 senede aldığı 33 futbolcudan 17'siyle yollar erken ayrıldı. Eski yabancı ve yerli futbolcu ile teknik adamların alacak dosyalarını tek tek temizleyip geçen sezon yasağı açan yeşil-kırmızılı ekip, ilk etapta 12 takviye yaptı. Karşıyaka'nın geçen sezon başında aldığı 12 futbolcudan hiç verim alınamayan 5'i devre arasında gönderilirken, ara transfer döneminde alınan 8 isimden 4'ü de sezon sonunda gitti. Kaf- Kaf'ın geçen sezon iki dönemde yaptığı 20 transferden Yusuf, Ertuğrul, Fatih Taşdelen, Fatih Ergen ve Aykut takımda kaldı. Bu sezon başında 6 transfer yapan Karşıyaka, bu isimlerden Polat Abay'dan sonra Okan Baydemir'le de yolları resmen ayırdı.

TAKIMIN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

İzmir temsilcisi, ara transfer döneminde ise 7 takviye yapıp Ali Say, Yılmaz Ceylan, Batuhan Akyüz, Burak Başkaya, Soner Birinci, Fatih Aydın ve Ferhat Katipoğlu'nu aldı. KSK'de yasak açılmadan önceki dönemden kaptan Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Erdoğan, Özgür, Burak Karapınar, Namık Barış, Caner ve Mustafa Durgun kaldı.