Kaf-Kaf’a can suyu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3-1'lik Ağrı 1970 Spor galibiyetiyle normal sezonun bitimine 5 maç kala Play-Off hattına dönen Karşıyaka'ya forma göğüs sponsoru desteği geldi. Sezon başından beri forma reklamı olmayan Kaf-Kaf, son 3 maça özel bir kripto para borsasının reklamıyla çıktı. Karşıyaka'nın forma göğüs reklamı karşılığında 2.5 milyon TL alacağı, ayrıca firmayla birlikte yeni bir kripto para projesini hayata geçireceği belirtildi. Başkan Turgay Büyükkarcı, anlaşmadan elde edilen gelirin altyapılara harcanacağını açıkladı.

YENİ PROJELER GÜNDEMDE

Büyükkarcı, "Reklam anlaşmamız ile birlikte farklı projeleri de çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu projeler ile de kulübümüz ayrıca para kazanmaya devam edecek. Anlaşmadan sağladığımız gelirimizi altyapılarımıza harcayacağız" diye konuştu. Kaf-Kaf 2 yıl önce de farklı bir kripto para borsası aracılığıyla taraftar token çıkarmıştı.

YILMAZ CEYLAN UYUM SAĞLADI

KARŞIYAKA'YA ara transfer döneminde katılan Yılmaz Ceylan, yeşil-kırmızılı takıma müthiş uyum sağladı. Ara dönemde Ali Say, Burak Başkaya, Batuhan Akyüz, Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın, Ferhat Katipoğlu ile takıma katılan yedinci isim olan Yılmaz, kısa zamanda gösterdiği performansla formayı da kapmayı bildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Karşıyaka ile 12 maça çıkarken, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.