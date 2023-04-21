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Haberler Karşıyaka Bahtsız Fatih

Bahtsız Fatih

Fatih İki yıldır sakatlıklarla boğuşan orta saha oyuncusu, Karşıyaka’da da kötü talihini bozamadı, yine formadan uzak kaldı.

21.4.2023

Gazete

Bahtsız Fatih
TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta son 5 hafta öncesi Play-Off hattını tekrar yakalayan Karşıyaka'nın ara transferde 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ofansif orta saha Fatih Aydın şanssızlığını bir türlü kıramadı. 2021 yazında çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan oyuncu geçen sezon hiç süre alamadı. Yeni Malatyaspor'da yeniden doğmak isteyen Fatih, yeniden sakatlık problemi yaşayıp yalnız 5 maçta forma giyebildikten sonra 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketine yakalandı.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU
Deprem felaketinde enkaz altında kalan takım arkadaşı Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Fatih, takımı ligden çekilince kendisini 3. Lig'de buldu. 18 Şubat'ta sezon sonuna kadar imza attığı KSK'de ilk 5 hafta deprem sonrası antrenmansız ve sakatlıktan çıkmış olduğu için kadroya giremeyen oyuncu, 8 Nisan'daki Yomraspor sınavı öncesi ise ağır gribal enfeksiyon geçirdi. Yalnız son 2 maçta 2. yarıda sonradan oyuna giren Fatih, hafta içinde de bu kez arka adalesinden sakatlandı.

SÜPER LİG'DE OYNAMIŞTI
Eskişehirspor altyapısında yetişip henüz 15 yaşındayken Süper Lig'de forma giyerek bu ligde oynayan en genç futbolcu olan 28 yaşındaki Fatih, daha sonra Bozüyükspor, Dardanelspor, Kastamonuspor, Sarıyer ve Sakaryaspor'da da görev yaptı.

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