KSK’den Halil’e kanca

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi futbol yönetimi ve teknik kadroyu belirleyen Karşıyaka, transfer listesini de oluşturdu. Karşıyaka'yla 3 yıllık sözleşme imzalayan Ersin Aka, şube yönetimine alternatifli bir transfer listesi verdi. Talip olduğu futbolcularla görüşmelere başlayan yeşil-kırmızılı ekip her bölgeye oyuncu arıyor. Ligde bu sezon statünün değişerek yaş kontenjanı kuralının gevşetilmesi de Kaf-Kaf'ın transferde elini güçlendiriyor. Karşıyaka, 15 Temmuz'a kadar transferi büyük oranda tamamlayıp antrenmanlara hazır kadroyla başlamayı hedefliyor. Antrenmanlara temmuz ortasında start verecek İzmir temsilcisinde kamp yeri ise henüz belirsiz.

19 GOLLE YILDIZLAŞMIŞTI

KARŞIYAKA transferde listesinin ilk sıralarına geçen sezon aynı grupta yer aldığı Karaköprü Belediyespor'un İzmirli sol kanat oyuncusu Halil Yılmaz'ı aldı. Altay altyapısında yetişen 30 yaşındaki Halil, geçen sezon play-off oynayan Şanlıurfa temsilcisinde 19 golle yıldızlaştı. Halil kariyerinde Altay ve Karaköprü'nün yanı sıra Niğde Anadolu FK, İstanbulspor, Erzincanspor, Bergama Bld, Karaman FK formalarını da giydi.