Karşıyaka hız kesmiyor

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatına başlayan Karşıyaka, Iğdır FK'da şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki sol kanat Enes Nalbantoğlu'yla da anlaştı. İlk imzayı Belediye Kütahyaspor'dan 33 yaşındaki stoper Erdinç Çepoğlu'na attıran Kaf-Kaf, Enes'in transferinde de mutlu sona çok yakın. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Enes, geçen sezonun ilk yarısını Çorum FK, ikinci yarısını Iğdır'da geçirdi. Enes'in oynadığı iki takım da sezon sonunda gruplarında şampiyon olmayı başardı.

BÜYÜKKARCI'DAN ŞOK KARAR

Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, kongre kararı alınması çağrısı yapan 1912 Karşıyaka Derneği'yle köprüleri attı. 1912 Karşıyaka Derneği'nden istifa edeceğini bildiren Büyükkarcı, "Kuruluş amacı dışına çıkan 1912 Karşıyaka Derneği'nden istifamı en kısa sürede yetkililerine sunacağım" dedi.