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Karşıyaka’dan Kanarya atağı

Bu sezon 22 yaş altında iki futbolcu oynatmak zorunda olan yeşil-kırmızılılar, Fenerbahçe’den 19 yaşındaki Recep Efe’yi kiralamak istiyor

DOĞANCAN BİNGÖL
Karşıyaka’dan Kanarya atağı

TFF 3. Lig'de bu sezon uygulanacak yeni statü gereği ilk 11'de 22 yaş ve altında 2 futbolcuyu oynatmak zorunda olan Karşıyaka, Fenerbahçe'nin genç yıldızına kanca attı. Yeşil-kırmızılı ekip bu doğrultuda ilk olarak Fenerbahçe U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Recep Efe Koçak ile temasa geçti. Bu sezon U19 Ligi'nde sarı-lacivertli ekipte 23 maçta forma giyen ve gösterdiği performans ile ışıldayan oyuncu için Kaf-Kaf kiralama formülünü devreye sokmak istiyor. İstanbul ekibinin de oyuncunun tecrübe kazanması için Karşıyaka'ya geçici transferine sıcak bakabileceği öğrenildi.

FARKLI KULÜPLERE SARILACAK

Yeşil-kırmızılı ekip Recep Efe'nin Gençlerbirliği'nin de altyapı patentli oyuncularına talip olduğu, transferler için bu takımların ilk kamp dönemini beklediği öğrenildi. Kadrosunda yeni statüye göre direkt oynayıp maçlarda 21 kişilik listeye yazılabilecek hazır durumda Mustafa Durgun ve Ferdi Burgaz olan Karşıyaka, hem altyapıdan, hem farklı kulüplerden gençlere sarılacak.

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