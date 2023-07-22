Karşıyaka’da Enes imzaladı

TFF 3. Lig'de 12 Ağustos'taki olağanüstü genel kurula İlker Ergüllü'nün tek aday olarak girmesinin beklendiği Karşıyaka, 7'nci takviye olarak uzun süredir görüştüğü 28 yaşındaki sol kanat Enes Nalbantoğlu'yla anlaştı. Kaf-Kaf'ta idari boşluk oluşmaması için kongre öncesi transferi eline alan Ergüllü, mevcut futbol şubesiyle yola devam kararı verirken, kurmaylar Enes'in de işini bitirdi. İzmir'e gelerek İlker Ergüllü ve Futbol Şube Sorumlusu Ayhan Gültekin'le görüşen Enes'le el sıkışıldı. Geçen sezonun ilk yarısını Çorum FK, ikinci yarısını Iğdır'da geçiren oyuncunun forma giydiği iki takım da şampiyonluk yaşamıştı. Yeşil-kırmızılılar, 7. takviyeyi gerçekleştirirken Gültekin, en az 6 takviye daha yapacaklarını söyledi.