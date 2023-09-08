KSK’de hedef şampiyonluk

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi çok iddialı transferler yapan Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı. Aka, yarın Eynesil Belediyespor'la oynanacak ilk maç arifesinde önemli açıklamalar yaptı. İyi bir kadro oluşturduklarını söyleyen başarılı çalıştırıcı "Ekibimizin yüzde 90'ını oluşturduk. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Bizim hedefimiz birinci olmak, şampiyonluk yaşamak. Bu hedefe ulaşmak için yola çıktık" dedi. Geçen sezonki kadrosundan toplam 21 oyuncu ile yollarını ayırararak 14 dış transfer yapan yeşilkırmızılılarda Aka, "Yeni bir takım kurduk. Zamana ihtiyacımız var. Bazı arkadaşlar aramıza daha 3-5 gün önce katıldı. İlk 3-4 hafta oyunsal anlamda sancılı geçebilir. Bu bölümü sonuç olarak iyi geçmeyi arzu ediyoruz. Birkaç hafta sonra oyun olarak daha iyi işlere imza atabiliriz" diye konuştu.

ALTERNATİFLİ BİR KADROMUZ YOK

BAZI bölgelerde sıkıntı yaşadıklarını belirten Aka, "Şu an sağ kanat oyuncusu yok. Sol bekte genç oyuncumuz Ferdi tek futbolcumuz. Sağ bekte Bilal ve Berat ile oynamayı düşünüyoruz. Eksik bölgelere kısa sürede takviye yapacağız. Üç önemli bölgeye transfer yapıp sağ kanat, ofansif bir orta saha ve sol bek alacağız. Takviye yapmak isteğimiz bölgeler için genç isimlere yöneliyoruz" dedi.

KİRALIK OYUNCU MECBURİYET

KADROLARINA kiralık olarak kattıkları Bilal için Beşiktaş'ın 330 bin Euro bonservis talep ettiğini belirten Ersin Aka, "Bu ligde o kadar bonservis bedelleri verilmesi çok zor. Genç oyuncular için kulüpler yüksek maliyetler istiyor. Karşıyaka camiası kiralık oyuncuya biraz sıcak bakmıyor ancak bunlar zorunluluktan kadroya katılıyor. Lig tecrübesi olan, baskıyı kaldırabilecek genç isimleri bünyemize katmak istiyoruz" cümlelerini kaydetti.