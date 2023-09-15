Kaf-Kaf rekor bekliyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk iç saha maçında 17 Eylül Pazar günü Amasyaspor FK'yı ağırlayacak Karşıyaka, taraftarlarıyla aylar sonra buluşacağı mücadelede tribün rekoru kırmayı hedefliyor. Son iç saha maçını geçen sezon 16 Mayıs'ta Belediye Kütahyaspor'la oynayan Karşıyaka, taraftarıyla 125 gün sonra ilk kez buluşacak. Bu sezon tek hedefini şampiyon olarak belirleyip Adem Büyük, Yasin Ozan, Cenk Ahmet gibi isimleri transfer ederek yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan Karşıyaka, Alsancak Stadı'nda yıllar sonra dolu tribünler önünde oynamak istiyor.

'KONVOYLA DÖNMEK İSTİYORUZ'

Geçen sezon yıllarca doldurduğu Alsancak Stadı'na 8 sene aradan sonra dönen Karşıyaka, en fazla 6 bin 415 biletli seyirciyi tribünlere çekti. Karşıyaka'nın 24 Eylül 2022'de Şile Yıldızspor'la oynadığı maçı 6 bin 415 kişi izlerken ardından takımın istikrarsız performansıyla her geçen hafta tribündeki taraftar sayısı azaldı. Bu sezona ilk hafta Eynesil Belediyespor deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetle zirvede başlayan Karşıyaka'da taraftarları her zaman olduğu gibi tribüne davet eden Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, "Şampiyonluk yolunda ilk ateşi taraftarımızla birlikte yakmak istiyoruz. Taraftarımızın müthiş desteğiyle kazanıp, Karşıyaka'ya eski yıllardaki gibi konvoyla birlikte dönmek istiyoruz" diye konuştu.

CENK AHMET İMZAYI ATTI

Karşıyaka, Boluspor'dan renklerine bağladığı Süper Lig ve 1'inci Lig patentli kanat oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Babası 1987-1988 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı giyen eski futbolcu Bülent Alkılıç olan, babasının oynadığı dönemde Karşıyaka'da doğan 35 yaşındaki futbolcu doğduğu yere oyuncu olarak döndü. Cenk Ahmet, Galatasaray altyapısında başladığı kariyerinde Beylerbeyi, Altay, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Başakşehir, Alanyaspor, Erzurumspor, Eyüpspor ve Boluspor'da oynadı.