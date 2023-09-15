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Haberler Karşıyaka Süper Lig’den Karşıyaka’ya

Süper Lig’den Karşıyaka’ya

Transferin hızlı ekibi Karşıyaka, Süper Lig ekibi Karagümrük’te oynayan Efe Tatlı’yı İzmir’e getirdi.

FATİH ŞENDİL
Süper Lig’den Karşıyaka’ya

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni yönetim ve yeni kadrosuyla şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, kadrosuna bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılılar, Süper Lig ekiplerinden Karağümrük forması giyen Efe Tatlı'yı kadrosuna kattı. Yeni Asır'ın ulaştığı Karşıyaka Başkanı Azad Yeşil transferi doğrulurken, genç futbolcunun bugün tesislerde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

YENİDEN ÇIKIŞ PEŞİNDE

Galatasaray altyapısında yetişen daha sonra Karagümrük'e transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez bu takımda profesyonel oldu. Orta saha oyuncusu, Karagümrük dışında 2021-2022 sezonunda Birinci Lig ekiplerinden Adanaspor formasını da terletti. Efe, Süper Lig'deki ilk maçına 10 Nisan 2021 yılında Galatasaray'a karşı çıkmıştı. Genç oyuncu gösterdiği performans ve yaptığı asistle göz doldurmuştu. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulmayan Efe Tatlı, Karşıyaka'da yeniden çıkış yakalamak istiyor.

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