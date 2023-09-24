Kaf-Kaf tam gaz

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk iki maçını kazanarak sezona kusursuz bir başlangıç yapan Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Pazarspor'u 1-0 yenmeyi başardı. 6'da soldan Ferdi'nin ortasında Emre Gemici'nin kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti. 22'de ceza alanı sol çaprazında Efe Taylan'ın pasında topla buluşan Oğuzhan'ın uzak direğe şutunda Haydar kalesinde geçit vermedi. 40'ta ceza sahası yayı üzerinden Göktuğ'un etkili şutu üstten az farkla dışarı çıktı. 52'de savunmada Erdinç'in müdahale edemediği topu önünde bulan Efe Taylan'ın vuruşu kaleyi bulmadı.
53'te Enes'in savunmadan kaptığı top sonrası ceza sahası sol çaprazından pasında Yasin altıpas üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 73'te Emre Keleşoğlu'nun pasında ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Efe Tatlı'nın şutu kaleci Mehmet Akif'te kaldı. 78'de Ferdi'nin pasında Yasin tekrar ağları buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Karşıyaka, Pazarspor deplasmanından galibiyetle döndü, puanını 9'a çıkardı ve zirvedeki yerini kordu.