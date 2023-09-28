Karşıyaka güle oynaya

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında Karşıyaka, evinde ağırladığı Bergama Bld'yi 2-0 yenerek turladı. 7. dakikada Mustafa'nın sol kanattan yaptığı ort36'da Bergama'da Erhan, Samet'in ara pasında ceza sahası arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yapan oyuncu, file bekçisini geçemedi. 45+3 Mustafa'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Adem vurdu. Havalanan topa kaleciden önce vuruşunu yapan Ömer Alper'in şutunu Samet çıkarttı.

KAF-KAF 2. YARI BASKIYI ARTTIRDI

46'da Adem'in orta sahadan verdiği ara pasta Cenk Ahmet top ile buluştu. Şutunu kullanan oyuncu meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. 52'de Mustafa'nın sağ kanattan kullandığı kornere Adem, ön direkte kafayla vuruş yaptı ve meşin yuvarlak Ferhat'a sekerek ağlarla buluştu: 1-0. 90'da Bergama Bld savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle Mustafa topu önünde buldu, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu skoru ilan etti: 2-0.

KSK'DEN VEFA

Maçın 70. Dakikasında fileleri havalandıran Adem Büyük, gol sevincini Pazarspor karşılaşmasında çapraz bağlarından ağır bir şekilde sakatlanan takım arkadaşı Efe Tatlı'nın formasını tribünlere göstererek kutladı. Golün ardından formanın etrafında toplanan oyuncular vefa örneği sergiledi.

KADROLARA KUPA AYARI

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur müsabakasında karşı karşıya gelen Karşıyaka ve Bergama Bld, kadrolarına kupa ayarı verdi. Yeşil-kırmızılı ekibin teknik direktörü Ersin Aka, ligde Pazarspor karşısında sahaya sürdüğü ideal 11'i kulübede oturtmayı tercih etti. Aka, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Bergama Bld Teknik Direktörü Süleyman Varlık ise ligde oynadıkları 23 Elazığ maçında sahaya sürülen kadroda 6 değişiklik yaptı.