KAF-KAF tam gaz

TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Karşıyaka sahasında Ergene Velimeşespor'u 2-0 yendi ve 6 maçta aldığı 5 galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın saha zemini bakımda olduğu için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Enes'in ceza sahası dışı sol çaprazından aşırtma şutunu kaleci Bohaçhan son anda kornere çeldi. 11de defansın arkasına atılan topta kaleci Haydar'la stoper Ömer Alper'in anlaşmazlığında kale önünde Erdinç önce Ömer'in, sonra Özgen'in şutunu kafayla çizgiden çıkarıp mutlak golü önledi. 20'de Hakan'ın kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden yerden sert şutu direği sıyırıp auta çıktı.

69'da Enes'in ara pasıyla ceza sahasına giren Ferdi'nin karşı karşıya şutunda kaleci Bohaçhan ayaklarıyla golü önledi. 70'te Enes ceza sahası sağ çaprazından buluştuğu topu düzeltip uzak köşeden ağlara yolladı: 1-0. 85'te sağdan ceza sahasına giren Fatih Taşdelen'in kaleciyi geçen şutunu defans çizgiden çıkardı. 90+2'de Barış'la gelişen atakta ceza alanına hareketlenen Fatih Taşdelen topu Adem Büyük'ün önüne çıkardı, Adem meşin yuvarlağa dokunup skoru belirledi: 2-0.

ERSİN AKA'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka, Ergene Velimeşespor karşısında kadroda iki değişime gitti. Deneyimli çalıştırıcı İstanbul ekibi karşısında geçen hafta oynanan Batman Petrolspor maçında sahaya sürdüğü Alpay ve Barış'ın yerlerine Erdinç ve Hakan Erçelik'i ilk 11'e monte etti.

12 NUMARA YİNE YERİNİ ALDI

İZMİR temsilcisinin Doğanlar Stadı'nda oynadığı maçta 12 numara yine tribündeki yerini aldı. Karşıyakalı taraftarlar kritik randevuda takımlarını yine yalnız bırakmazken, mücadele boyunca desteklerini yaptıkları tezahüratlarla sürdürdü.

MINI YORUM / Berke ÖZBAY

Taşdelen girdi, goller geldi

SEZONA oldukça iyi başlayan ve liderlik koltuğuna oturan Karşıyaka, zor da olsa 3 puanı yine almasını bildi. Mücadeleye oldukça istekli başlayan yeşil-kırmızılılar, mücadelenin başlangıç düdüğüyle birlikte oyunun hakimiyetini eline almakta zorlanmadı. Savunmanın sağlam duruşuna ek olarak orta saha ve hücum hattı arasındaki bağlantıları iyi kuran İzmir ekibi ateş hattında yer alan zayıf rakibi karşısında üstünlüğünü kabul ettirdi. Zaman zaman rakibine pozisyonlar verse de kalesini gole kapatmayı başardı. Kalitesi ve oyun planıyla Tekirdağ ekibine şans tanımayan Kaf-Kaf'ta istek, arzu ve mücadele tam not aldı. İzmir temsilcisinde tek eksik, ceza alanına yakın bölgede yapılan son pas tercihleriydi. İkinci yarıda da Kaf-Kaf iyi oyununu sürdürse de topu kale çizgisinden geçirmeyi başaramadı, ta ki Fatih Taşdelen oyuna girene kadar. Geçen sezondan bu yana yeşil-kırmızılı formayı terleten Fatih, ilk golde Enes'e, ikinci golde ise Adem'e asist yaparak 3 puanda büyük pay sahibi oldu. Stadı dolduran taraftarın desteğine de ayrı bir parantez açalım, tek kelimeyle 'harikaydılar'. Karşıyaka'nın bu sezon bileği kolay kolay bükülmez, aynen devam.