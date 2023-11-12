Pınar KSK’nin çıkışı sürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece'yi deplasmanda 93-75 mağlup eden Pınar Karşıyaka ligdeki çıkışını sürdürürken Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde oynayacağı kritik SIG Strasbourg maçı öncesi moral tazeledi. Büyükçekmece'yi 3 sayılık atışlardaki yüksek yüzdeli performansı ve pota altındaki üstünlüğüyle rahat geçmeyi başaran Kaf-Kaf, sezonun ilk deplasman galibiyetini alırken son 4 maçta 3, 7 haftada 4 galibiyete ulaşarak zirve yarışındaki iddiasını kanıtladı.
MCCOLLUM YETİŞECEK
Oynadığı iki maçı da kazanıp liderlik koltuğunda yer aldığı Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 15 Kasım Çarşamba günü Strasbourg'a avantaj yakalama hedefiyle Fransa'da konuk olacak Karşıyaka'da son 3 maçı kaçıran McCollum'un Strasbourg deplasmanına yetişmesi bekleniyor.