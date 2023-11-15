’Karşıyaka Stadı’ bilmecesi! İZVAK’tan açıklama geldi

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), yıllardır yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı konusunda açıklamalarda bulundu. Karşıyaka Stadı'nın İzmir'de başlayan ilk stat inşaatı olduğuna dikkat çeken İZVAK, "İzmir'de inşaatına başlanan ilk stat olan Karşıyaka Stadı'nda özellikle projenin geliştirilmesi, imar planı tadilatları, tahsisler ve hukuk süreçlerinde vakfımızca önemli destekler sağlanmasına ve kulüp yönetimlerinin tüm gayretlerine rağmen, açılan davalardan kaynaklı olarak maalesef bir ilerleme kaydedilemedi. Bu konuda Karşıyaka Spor Kulübü'müz ve taraftarı, kuşkusuz en çok mağdur olan taraftır. Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi, inşaatın tekrar başlaması için, konunun diğer paydaşlarının yanı sıra vakfımızla da samimi bir iş birliği halinde yoğun çaba harcıyor. Bu çabalar karşılık bulmalı, yaklaşık yüz yıldan bu yana hizmet ettiği gerçek kimliğine artık geri dönmelidir" denildi.

İZVAK açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir kulüplerimiz, yüz yılı aşan şanlı tarihleri ile şüphesiz şehrimizin en değerli markalarıdır. Kulüplerimize, kent mirası olarak sahip çıkmak, onları geliştirmek, yaşatmak ve daha sağlam temeller üzerinde geleceğe taşımak bütün kent dinamiklerinin görevidir. Kulüplerimizin en büyük ihtiyacı olan, ekonomilerini destekleyen, taraftarlarımızın takımlarına ve yaşadıkları kente karşı aidiyet duygularını geliştiren, kentimizin sosyal hayatına katkı sağlayan stadyumlarımız konusunda uzun yıllardır süren büyük eksiklik, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu gibi iki mükemmel tesisin devletimiz tarafından tamamlanması ile önemli ölçüde giderildi. İZVAK çatısı altında iş birliği ve dayanışma içerisinde bir arada olan İzmir kulüpleri, haklı mücadelelerinde Karşıyaka Spor Kulübü'müzün tam destekle yanındadır. Artık bir an evvel harekete geçilerek Karşıyaka Spor Kulübü ve taraftarının yaşadığı büyük mağduriyetin giderilmesi ve yarım kalan stat inşaatının tamamlanması için, konunun tüm paydaşlarını samimi bir iş birliğine, katkı vermeye, sonuç ve hedef odaklı olarak hep birlikte daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz."