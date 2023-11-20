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Haberler Karşıyaka Üçüncü Lig’de isyan var

Üçüncü Lig’de isyan var

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil ve İzmir'de yatırımları bulunan Güneş Holding Çanyaka FK Başkanı Maruf Güneş ortak açıklama ile hakemlere tepki gösterdi.

FATİH ŞENDİL
Üçüncü Lig’de isyan var

Türkiye'de hakem hataları nedeniyle Süper Lig ekipleri isyan bayrağını çekerken, alt liglerde de tepki yükselmeye başladı. Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil geçen hafta 3-2 yenildikleri Anadolu Üniversitesi maçında hakemin aleyhlerine bir penaltı kararı vermesi sonrasında "VAR istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirmişti. Yeşil'in isyanına bu kez İzmir'de de bir çok sektörde yatırımları bulunan Güneş Holding Çankaya FK Başkanı Maruf Güneş de katıldı. Güneş, 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çankaya FK'nın önceki gün evinde Bursa Yıldırım ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maçın ardından hakem Serkan Eryılmaz'ı hedef aldı.

"SKANDAL KARARLAR VAR"

Başkan Güneş, "Hakem Serkan Eryılmaz, yardımcılarıyla beraber inanılması güç hakem hatalarına imza atmıştır. Oyuncumuz Okan Toprak'a verilen sarı kart faul bile değilken, aynı oyuncu 36. dakikada topa nizami müdahale ettigi bir pozisyonda ikinci sarı karttan ihraç edildi. Türk futbolunun geleceği için sesimizi yükseltmek zorunda kaldık. Aynı gün oynanan Karşıyaka, Alanya Kestel ve Çankaya FK maçlarının hepsinde 36. dakikada aynı anda ev sahibi takım aleyhine verilen ihraç kararları akıllara farklı senaryolar getirmektedir "dedi. Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil de kendi futbolcuları Adem Büyük'e 36. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart verildiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta da isyan ettik. Bu işlerin iyi gitmediğini belirtip 'VAR istiyoruz' diye söyledik. Yatırım yapıyoruz, gençleri kazanmak istiyoruz ama buna izin vermiyorlar" diye konuştu.

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