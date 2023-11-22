Kaf-Kaf’a Yeşil’den moral

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Efeler 09 karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da Recep Umut gözetimindeki haftanın ilk çalışmasını Kulüp Başkanı Azat Yeşil, Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace ve Futboldan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Taşova da takip etti. Yeşil, "Bu galibiyetin devamını bekliyoruz. Güzel oyunumuzu sürdürüp Aydın'dan da istediğimiz sonucu alacağımıza olan inancımız tam. Kadro kalitemiz bu ligin üzerinde ve bunu sonuçlara yansıtarak sezon sonu şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.