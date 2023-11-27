Düello KSK’nin

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde Efeler 09 sahasında Karşıyaka'ya 3-2 yenildi. 18'de Tayyip, Karşıyaka savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde buldu, kaleci Haydar'ı çalımlayan oyuncu, meşin yuvarlağı az farkla auta gönderdi. 42'de Enescan, sol kanattan ceza sahası içine girdi ancak Alpay'ın müdahalesi sonucunda yerde kaldı, hakem penaltı kararı verdi. 43'te Tuğay, penaltı vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

İkinci yarıya Karşıyaka golle başladı. 49'da sağ kanattan Cenk topu penaltı noktası üzerine ortaladı, arka direkte Yasin Ozan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 58'de Cenk'in pasında Enes topu filelerle buluşturdu: 1-2. 74'te Uğur ceza yayı üzerinden isabetli bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 2-2. 81'de Cenk'in sağ kanattan ortasında Yasin vole ile topu filelere gönderdi: 2-3. 90+1'de Efeler 09'da Mert rakibi Enes'e yaptığı sert müdahale sonucunda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçı Karşıyaka 3-2 kazandı.

EFELER 09'DAN DÖRT KSK'DEN 1 DEĞİŞİKLİK

EGE derbisinde ev sahibi Efeler 09 Teknik Direktörü Veyis Kanber kadroda değişime gitti. Kanber, geçen hafta Elazığ'a mağlup olan on birden 4 oyuncuyu kulübeye çekti. Efeler'de Burak, Furkan Çarkçı, Atacan ve Berkan ilk 11'de şans bulurken Uğur, Muhammet, Burak yedek oturdu, Furkan Külekçi ise kadroda yer almadı. Karşıyaka Teknik Direktörü Recep Umut ise Efeler 09 ile oynanan kritik karşılaşmada geçen hafta Kelkit Hürriyet karşılaşmasındaki 11'den farklı olarak tek değişiklik yaptı. Umut, Kelkit maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Adem Büyük yerine Emre Gemici'yi ilk 11'e monte etti.

YARIŞA ORTAK OLDU

Karşıyaka dün kritik Efeler 09 galibiyetiyle zirve yarışına yeniden ortak oldu. Yarışta önemli rakibine üstünlük kurmayı başaran Kaf-Kaf, üst üste iki galibiyetle 22 puanla 3. sıraya yükseldi. Grup'ta yeni lider Batman Petrol olurken, KSK'nin zirve ile arasındaki puan farkı 22 puana indi.

KAF-KAF'TAN YENİ SERİ

Karşıyaka, geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Kelkit Hürriyet'i yenerek kötü gidişe 'dur' demişti. Bu hafta zirve yarışındaki direkt rakibi Efeler 09'u mağlup eden yeşil-kırmızılılar, 2 maç üst üste galip gelerek yeni bir galibiyet serisi başlattı. Teknik direktör Ersin Aka'nın görevden ayrılmasının ardından geçen hafta ilk kez takımın başında sahaya çıkan Recep Umut da ikide iki yaparak büyük bir güven verdi.