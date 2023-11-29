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Karşıyaka filede istifa depremi yaşadı

Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nde zirve mücadelesi veren Kaf-Kaf’ta antrenör Reşat Yazıcıoğulları istifa etti.

HABER MERKEZİ
Karşıyaka filede istifa depremi yaşadı
TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka Medicalpoint, üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra hedefinden şaşarak ligde 5. sıraya kadar geriledi. Son olarak sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 3-0 mağlup olan Kaf-Kaf, zirve yarışında geriye düşmüştü. Durum böyle olunca yeşil-kırmızılıların başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları da çözümü istifa etmekte buldu. Tecrübeli çalıştırıcının istifasını Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba'ya ilettiği öğrenilirken, yeşil-kırmızılı yönetimin de istifa kararını kabul ettiği öğrenildi. Öte yandan Karşıyaka'daki görevine 2020 yılında başlayan Reşat Yazıcıoğulları, antrenörlük kariyerinde A Milli Takımı çalıştırma başarısı da gösterdi.
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