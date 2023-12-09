Pınar KSK zirve aşkına

Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda yakaladığı çıkışla zirveyi gözüne kestiren Pınar Karşıyaka, bugün İzmir'de kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ligde art arda 5 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, bugün potadaki ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı 6'da 6 yapma hedefiyle ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın öğrenci 50 TL, tam 100 TL'den satılan biletleri kapışılırken, salonun tıklım tıklım dolması bekleniyor.

UFUK SARICA ÇOK İDDİALI

Karşıyaka, ligde 10 maçta 7 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmasının 4'ünü kaybeden Galatasaray ise toplam 4 galibiyet aldı. Pınar Karşıyaka bu mücadelenin ardından lider olduğu Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 13 Aralık Çarşamba günü Ewe Baskets Oldenburg deplasmanına çıkacak. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, "Güçlü bir rakiple oynayacağız. Ancak salonu dolduracak taraftarlarımızın desteği ile maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

EVİNDE BU SEZON GEÇİT VERMİYOR

Pınar Karşıyaka bu sezon sahasında ligde ve Avrupa'da oynadığı 8 maçı da kazanarak önemli bir başarı elde etti. Ligde F.Bahçe, Türk Telekom, Bursaspor, Çağdaş Bodrum ve Beşiktaş'ı deviren yeşilkırmızılılar, Avrupa'da ise Oostende, Ewe Baskets vec Strasbourg'u yenerek grubunda zirveye yerleşmişti.