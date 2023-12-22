Karşıyaka’da Sözeri ile anlaştı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını 26 puanla lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Erkan Sözeri'yle anlaşmaya vardı. İlk yarıda Ersin Aka'yla yolların ayrılması sonrası birçok adayla görüşerek takımı son 5 haftada Recep Umut'a emanet eden Kaf-Kaf, devre biter bitmez teknik heyette operasyona gitti. Yeşil-kırmızılı yönetimde Başkan Azat Yeşil, Asbaşkan İlker Ergüllü ve futbol şube yönetimi, liglerin en tecrübeli teknik direktörlerinden 57 yaşındaki Sözeri'yle anlaştı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Göztepe formalarını giydikten sonra teknik direktörlüğe başlayan Sözeri, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de birçok kulüpte görev yaptı. Erkan Sözeri son olarak geçen sezon 3'üncü Lig'de Iğdır FK'yı şampiyonluğa taşıdı. Tecrübeli teknik adamın adı Ersin Aka'yla yolların ayrılması sonrası da Karşıyaka'yla anılmıştı. Ara transfer için arayışlara ve görüşmelere daha önce başlayıp liste oluşturan Karşıyaka, takıma yapılacak takviyeler ve ayrılacak isimlerle ilgili son kararı Sözeri'yle birlikte verecek.

YEŞİL: ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİ

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, Erkan Sözeri'nin Karşıyaka'da şampiyonluk yaşamak için göreve geldiğini söyledi. Yeşil, "Son haftalarda bizi arayıp gelmek isteyen çok teknik direktör oldu ancak bizim gönlümüzde yatan isim Erkan Sözeri hocamızdı. Kendisi de Karşıyaka'da görev alıp şampiyonluk yaşamak için çok istekli, çok arzulu. Başarılı olacağız" dedi. Erkan Sözeri'yle gelecek yılı opsiyonlu 1.5 yıllığına anlaşılırken, Kemal Kılıç ve Tolga Doğantez gibi teknik direktörlerin de kulüpte görev almak için günlerdir yönetime mesaj yolladığı öğrenildi.

ENES TARAFTARLA BARIŞACAK

Karşıyaka yönetimi iç sahadaki son Sapanca Gençlikspor maçında kendisine küfür eden bir taraftara attığı gol sonrası aynı şekilde küfürlerle yanıt vererek dakikalarca tribünle sorun yaşayıp oyundan alınan Enes Nalbantoğlu'na ceza vermedi. 31 Ekim'den sonra ilk kez toplanan ana yönetim kurulunda oyuncuyla ilgili yaptırım çıkmadı. Yıldız oyuncuyla ilgili Başkan Azat Yeşil iki tarafta da sağduyu çağrısı yaparken, Enes'le taraftarın arasında oluşan buzların eritilmesi için bir buluşma organizasyonu yapılması planlanıyor. Enes sezonun ilk yarısında 6 gol atmıştı.