KSK’de Sözeri dönemi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk yarısında beklenen performansından uzak olan Karşıyaka, beklenen operasyon gerçekleşti. Devreyi 26 puanla lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Erkan Sözeri'yle anlaşmaya vardı. İlk yarıda Ersin Aka'yla yolların ayrılması sonrası birçok adayla görüşerek takımı son 5 haftada Recep Umut'a emanet eden Kaf-Kaf, devre biter bitmez teknik heyette operasyona gitti. Yeşil-kırmızılı yönetim 57 yaşındaki teknik adamla gelecek yılı opsiyonlu 1.5 yıllığına anlaştı.

DAHA ÖNCE DE ADI GEÇMİŞTİ

Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzon, Gaziantep, G.Birliği, Göztepe formalarını giydikten sonra teknik direktörlüğe başlayan Sözeri, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de birçok kulüpte görev yaptı. Erkan Sözeri son olarak geçen sezon 3'üncü Lig'de Iğdır FK'yı şampiyonluğa taşıdı. Tecrübeli teknik adamın adı Ersin Aka'yla yolların ayrılması sonrası da Karşıyaka'yla anılmıştı. Ara transfer için arayışlara ve görüşmelere daha önce başlayıp liste oluşturan Karşıyaka, takıma yapılacak takviyeler ve ayrılacak isimlerle ilgili son kararı Sözeri'yle birlikte verecek.

YEŞİL: ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİ

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, Erkan Sözeri'nin Karşıyaka'da şampiyonluk yaşamak için göreve geldiğini söyledi. Yeşil, "Son haftalarda bizi arayıp gelmek isteyen çok teknik direktör oldu ancak bizim gönlümüzde yatan isim Erkan Sözeri hocamızdı. Kendisi de Karşıyaka'da görev alıp şampiyonluk yaşamak için çok istekli, çok arzulu. Başarılı olacağız" dedi. Bu arada yönetim, son Sapanca Gençlik maçında taraftarlarla tartışan Enes Nalbantoğlu'na ceza vermedi.