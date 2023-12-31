  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka “İlk 11’de oynayacak oyuncuları alacağız”

“İlk 11’de oynayacak oyuncuları alacağız”

HABER MERKEZİ
“İlk 11’de oynayacak oyuncuları alacağız”
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı takımı Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısı öncesi göreve getirilen teknik direktör Erkan Sözeri, salı gününden beri antrenmanlara çıktığı oyuncuları ve transferler hakkında konuştu. Şampiyonluk yaşamak için Kaf-Kaf'a geldiğini ve takımın da bunun farkında olması gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Takım içindeki güzel bir sinerji yakaladık. Enerjilerinin üst seviyede olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Bizim vermek istediğimiz mesajı çabuk algıladılar. Takım içindeki enerjiyi lig başlayınca sahaya yansıttığımız zaman şampiyonluk gelecektir. Bize önemli katkı sağlayabilecek isimleri kadromuza katmak istiyoruz. İlk 11'de direkt oynamayacak oyuncu almam. Sezon başında kaliteli bir ekip kurulmuş. Oyuncularımızın hepsi gerçek kapasitelerini bir şekilde sahaya yansıtamamış. Bunu ben bir kaza olarak görüyorum" şeklinde konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA