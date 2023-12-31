“İlk 11’de oynayacak oyuncuları alacağız”

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı takımı Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısı öncesi göreve getirilen teknik direktör Erkan Sözeri, salı gününden beri antrenmanlara çıktığı oyuncuları ve transferler hakkında konuştu. Şampiyonluk yaşamak için Kaf-Kaf'a geldiğini ve takımın da bunun farkında olması gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Takım içindeki güzel bir sinerji yakaladık. Enerjilerinin üst seviyede olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Bizim vermek istediğimiz mesajı çabuk algıladılar. Takım içindeki enerjiyi lig başlayınca sahaya yansıttığımız zaman şampiyonluk gelecektir. Bize önemli katkı sağlayabilecek isimleri kadromuza katmak istiyoruz. İlk 11'de direkt oynamayacak oyuncu almam. Sezon başında kaliteli bir ekip kurulmuş. Oyuncularımızın hepsi gerçek kapasitelerini bir şekilde sahaya yansıtamamış. Bunu ben bir kaza olarak görüyorum" şeklinde konuştu.