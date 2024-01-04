KSK hareketli

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da hareketli günler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılılarda ayrılıklar da yaşanıyor. Antalya'da kampa giren yeşil-kırmızılılar, Diyarbekirspor'da forma giyen 28 yaşındaki Yasin Dülger ve Iğdır FK'dan ayrılan Selim Ilgaz'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Bu sezon Diyarbakır ekibinde 18 maçta forma giyen ve 4 gol atma başarısı gösteren Dülger ve Iğdır temsilcisinde 14 maçta görev Ilgaz ile temasa geçen kurmayların oyuncular ile büyük ölçüde anlaştığı ifade edildi.

İMZA AŞAMASINA GEÇİLECEK

Yeşil-kırmızılı ekibin teknik direktörü Erkan Sözeri'nin de oldukça istekli olduğu bu transferler Kaf-Kaf'ın takviyedeki ilk hamlesi olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde oyuncular ile yeniden masaya oturarak imzalamak isteyen yönetim, vakit kaybetmeden yeni takviyelere yönelmek istiyor.

Orta alandaki eksiklikleri bu oyuncular ile gidermeyi hedefleyen Karşıyaka, takıma stoper takviyesi de yapmayı hedefliyor.

KAF-KAF'TA 2 YOLCU

Antalya'da kampa giren Karşıyaka, Berat Kalkan ve Fatih Çiplak'ı da kadrodan eledi. Daha önce Emre Gemici'yi Kepezspor'a satan, kiralık gelen Efe Tatlı'nın da henüz çıktığı ilk maçta sakatlanıp sezonu kapattığı Kaf-Kaf, verim alamadığı iki isimle daha vedalaşıp kampa götürmedi.

Takımda başka eleme yapmayacak yeşil-kırmızılı ekip ara transferde anlaşmaya vardığı oyuncuların takımlarından bonservislerini almalarını bekliyor.

NALBANTOĞLU KALIYOR

İlk yarının son karşılaşması olan Sapanca Gençlik müsabakasında taraftar ile yaptığı el hareketi yüzünden tartışma yaşayan Enes Nalbantoğlu'nun takımda kalacağı öğrenildi. Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil'in çabaları sonucunda Nalbantoğlu'nun takımda kalmaya karar verdiği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde taraftar ile Nalbantoğlu'nu barıştırmak için bir araya getirme hazırlığı yapan Yeşil, mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda fire vermemek için oldukça yoğun çaba gösteriyor.