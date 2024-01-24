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Karşıyaka’da Sözeri iddialı

Kaf-Kaf’ta Erkan Sözeri, “Kalan 13 maçı kazanmaya adayız” dedi.

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da Sözeri iddialı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Karşıyaka'da ilk maçından 3 puanla ayrılan teknik direktör Erkan Sözeri tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Üç puanı camiaya hediye eden tecrübeli teknik adam, "Bu galibiyetin devamını getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'

Sözeri, "Kalan 13 final maçını kazanmaya adayız. Hedef şampiyonluk. Rakiplerin hata yapmasını bekleyeceğiz. Bu büyük aileye şampiyonluk yakışır" diye konuştu. Rakiplerin sakatlık bahanesiyle zaman geçirmesinin Türk futbolunun kanayan yarası olduğunu söyleyen Sözeri, "Yere yatan kalkmıyor. Bu anlayışla ne futbolcular ne teknik adamlar ne de Türk futbolu gelişir" dedi.

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