KSK darmadağın

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki zirve mücadelesinde Karşıyaka en önemli rakiplerinden Turgutluspor'dan sonra evinde binlerce taraftarının önünde lider Batman Petrolspor'a da farklı mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. 37'de Muharrem orta sahaya yakın noktada önünde bulduğu topla hareketlenip yaklaşık 25 metre mesafeden müthiş bir şutla Haydar'ı avladı: 0-1. İlk yarı bu skorla bitti.

EŞİTLİĞİ SAĞLADI ANCAK...

İkinci yarıda KSK aradığı golü bulsa da oyuna tutunamadı. 59'da Ömer Alper'in ceza alanında indirdiği topu Enes Nalbantoğlu voleyle ağlara yolladı: 1-1. 68'inci dakikada kornerden gelen topu arka direkte Tunç Murat ağlarla buluşturdu: 1-2. 78'de Karşıyaka'nın hücuma çıkarken kaybettiği topla soldan ceza sahasına giren Halil farkı ikiye çıkardı: 1-3. 81'inci dakikada Batman, Yakup'la bomboş pozisyonda 4'üncü golü buldu. 86'ncı dakikada orta sahadan bomboş hareketlenen Mustafa, kaleci Haydar'la karşı karşıya skoru belirledi: 1-5. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

İLKER ERGÜLLÜ GÖREVİ BIRAKTI

KARŞIYAKA'DA Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, yeni kurulan Danışma Kurulu'na alınmadığı için istifa etti. Sezon başında başkan adaylığı tüzükteki üyelik süresi engeline takılıp kurulmasına vesile olduğu yönetimde asbaşkanlığı kabul eden Ergüllü'nün görevi bıraktığı gün futbol takımına 5 milyon TL'lik hak ediş ödemesi yaptığı öğrenildi. İstifasını noter aracılığıyla kulübe gönderen Ergüllü, mayıs ayındaki kongreye kadar yönetime başarılar diledi. Kısa bir açıklama yapan Ergüllü, "Yönetimde yer almayıp, danışma kurulunun maddi manevi sonuna kadar yanında olacağım. Basketbol takımımızın da bundan sonra ligde ve Avrupa'da başarılı çizgisine devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ DA TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

KARŞIYAKA'NIN kritik liderlik maçında taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazken, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ da maçı takip etti. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Dağ, karşılaşma öncesi vatandaşlarla sohbet etti ve tribünleri selamladı. Dağ, minik bir Karşıyaka taraftarını da kucağına alarak sevdi.

ÇİFTE SAKATLIK ŞOKU

KARŞIYAKA'NIN devre arasında transfer ettiği Şeref Özcan maçın ilk dakikalarında topsuz alanda sakatlık yaşayarak yerini Enes Nalbantoğlu'na bıraktı. İlk devrenin son dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Yasin Ozan da maça devam edemedi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen ayağa kalkamayan oyuncu, sekerek oyun alanını terk etti ve yerine Ömer Alper Tatlısu girdi.