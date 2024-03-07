Pınar Karşıyaka işini zora soktu

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu, 4. maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda ilk müsabakada mağlup ettiği Yunanistan ekibi Peristeri'ye mağlup oldu. Grubunda üçüncü yenilgisini alan İzmir ekibi, tur atlama şansını da zora soktu. Müsabakaya ev sahibi ekip etkili başladı ve ilk çeyreği 20-19 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyundaki üstünlüğünü eline alan ve dış atışlardan etkili olan Kaf-Kaf, aradaki farkı artırarak devreyi 39-33 önde kapattı.

KSK'NİN NEFESİ YETMEDİ

Üçüncü çeyrekte pota altından bulduğu sayılarla etkili olan Pınar Karşıyaka, sertleştirdiği savunmasıyla rakibine sayı şansı tanımadı. İzmir temsilcisi son bölüme 1 sayı farkla 50-49 önde girdi. Son çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son bölümde uzun bir süre müsabakayı önde götüren Kaf-Kaf sonunun getiremedi. Maçta son 4 dakikaya girilirken öne geçen Peristeri üstünlüğünü korumayı bildi. Pınar Karşıyaka, müsabakadan 76-73 mağlup ayrıldı. Öte yandan yeşil-kırmızılılar, grubundaki beşinci maçında 13 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te ilk maçta yenildiği İspanya ekibi Tenerife'ye konuk olacak.

KÖTÜ SERİ DEVAM ETTİ

Pınar Karşıyaka kötü istatistiğini Yunanistan deplasmanında Peristeri karşısında da bozamadı. Avrupa düzeyinde son deplasman galibiyetini 22 Aralık 2021 tarihinde Stal Ostrow karşısında alan Kaf-Kaf 2 yılı aşkın süredir gurbette gülemiyor. Yeşil-kırmızılılar bu sezon gurbetteki 6. yenilgisini aldı.