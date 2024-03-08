Avrupa’da kayıplarda

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda Yunanistan'da Peristeri'ye 76-73 mağlup olan Pınar Karşıyaka, Avrupa deplasmanlarında Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 3 sezondur süren yenilgi serisini 12 maça çıkarırken, çeyrek final şansını da mucizelere bıraktı. Grupta Hapoel Jerusalem ve Tenerife 3'er galibiyetle zirveyi paylaşırken, son iki grup maçı öncesi Karşıyaka ve Peristeri'nin birer galibiyeti var. Kalan maçlarını 13 Mart'ta Tenerife'yle İspanya'da Kanarya Adaları'nda, 19 Mart'ta Hapoel'le Bosna Hersek'te oynayacak Kaf-Kaf zoru başarıp 2'de 2 yapsa bile çeyrek final için rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Karşıyaka haftaya Tenerife'ye yenilirse Avrupa macerasını noktalayacak. Karşıyaka'da taraftarlar Peristeri mağlubiyeti sonrası takıma daha önce ligde ve Avrupa'da finaller oynatıp 2014 ve 2015'te lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Antrenör Ufuk Sarıca ile takıma tepki gösterdi. Yeşil-kırmızılılar Avrupa'da son yıllarda iddialı kadrolarla yaşanılan başarısızlıklara isyan etti. Maçta son şutu kaçıran ABD'li forvet Kelan Martin'in sosyal medyada kendisini eleştiren bir taraftara küfürlü şekilde özel mesajla yanıt vermesi de tepki çekti.