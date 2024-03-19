Karşıyaka’ya 3 iyi, 1 kötü haber

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki şampiyonluk ve Play-Off yarışında haftayı bay takım olarak geçerek rakiplerinin alacağı sonuçları merakla bekleyen Karşıyaka, 3 iyi, 1 kötü haber aldı. Maç yapmadan geçtiği haftada rakiplerinin kendisiyle farkı açması korkusu yaşayan yeşil-kırmızılı ekip, 3 takımın birden takılmasıyla kalan 6 final haftası öncesi umutlarını yeniden yeşertti. Grupta hem lider Batman Petrolspor hem de takipçisi Turgutluspor haftayı mağlubiyetle tamamlayıp Karşıyaka'yla farkı açamadı. İki kulüpte de son haftalarda alınan sonuçların ardından yönetim, teknik heyet ve takım arasında ipler de gerildi. Grupta 3 maçtır kazanamayan Batman Pertolspor 46 puanda, 2 maçtır galip gelemeyen takipçisi Turgutluspor ise 43 puanda kaldı.

ELAZIĞ'DAN KÖTÜ HABER

Grupta yine 5 maçı kalan Efeler 09 SFK da iç sahada Ergene Velimeşespor'a mağlup olarak 39 puanda kaldı. Karşıyaka'ya bay haftasına tek kötü haber ise Elazığspor'un ilk yarısını yenik kapattığı deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 90+7'nci dakikada bulduğu golle yenmesi oldu. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 17 maça çıkaran Elazığ, 42 puanla İzmir ekibini sollayıp üçüncülüğe tırmandı.