KSK’de Emre Gemici pişmanlığı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play- Off'a hazırlanan Karşıyaka, kaçana yanıyor. Son 2 sezondur yeşil-kırmızılı formayı terleten ancak bu sezon bir türlü beklediği forma şansını bulamadığı gerekçesiyle ayrılarak Kepez Bld'ye transfer olan Emre Gemici, Antalya ekibinde gösterdiği performans ile oldukça dikkat çekici işler yapıyor. Yasin Ozan'ın sezonu kapattığı, Adem Büyük'ün kadroda düşünülmediği ve ön bölgede eksiklikler yaşan Kaf-Kaf'ta Kepez Bld'de 8 haftada 6 gol atan Gemici pişmanlığı yaşanıyor. Taraftarlar sosyal medya üzerinden bir duyuru yaparak Gemici'nin haksız bir şekilde gönderilmesini eleştirdi.

HELALLİK İSTEDİLER

Yapılan paylaşımda, "Karşıyaka'mıza olan bütün hizmetlerin için minnettarız. Kral Hasan'dan sonra en çok iz bırakan forvetlerden biri oldun. Sen bize hakkını helal et. Seni göndermek isteyip küstürenleri ramazan ayının şu mübarek günlerinde Allah'a havale ediyoruz" denildi.