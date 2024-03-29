KSK tek yürek

İzmir'in köklü kulüplerinden olan Karşıyaka, tarihin ilk taraftar mitingini 'Stadımızı istiyoruz' başlığıyla gerçekleştirdi. 25 yıldır statlarının yapılmasını bekleyen yeşil-kırmızı renkelere gönül veren binlerce kişi, İzmir'i meşale ışıklarıyla aydınlattı. Karşıyaka'nın Aksoy Mahallesi'nde yıllar önce yıkılan stat yerine yeşil-kırmızılı taraftarlar yeni stat yapılmaması nedeniyle isyan bayrağı açtı.

Yeşil-kırmızılı binlerce kişi, stat özleminin bitirilmesi için tek yürek oldu. Meşaleler ve bayraklarla Karşıyaka Çarşı'dan kortej eşliğinde yola çıkan 12. adam, araziye gelene kadar marşlarla stadını talep etti. Yıkılan stadın arazisinde buluşan Kaf- Kaf'a gönül vermiş binlerce kişi, alanda toplanarak tezahüratlar yaptı.

7'DEN 70'E ÇAĞRI

Bayraklar, dövizler, afişler ve meşalelerle adeta bir miting havası estiren 7'den 70'e binlerce taraftar, hep bir ağızdan stadını istedi. Taraftar gruubu Çarşı önderliğinde bir araya gelen yeşil-kırmızılılar bu tarihi günde statlarına kavuşmak istediklerini dile getirdi.

"BU STADI İSTİYORUZ"

MİTİNGDE konuşma yapan Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, Karşıyaka'nın stadının yıllar önce ellerinden alındığını ifade ederek, "Biz bu camiaya gönül vermiş, renklere sevdalı kişiler olarak hakkımız olanı istiyoruz. Yıllar önce bu arazide binlerce sporcu yetişti. Biz elimizden alınan stadımızı yeniden istiyoruz. Bugün burada hep bir ağızdan stadımızı istediğimizi haykırıyoruz. Çünkü Karşıyaka, Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Karşıyaka'nın yeniden ayağa kalkması için stadımıza ihtiyacımız var" dedi.