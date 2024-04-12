KSK’de Cenk Ahmet sevinci

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bitime sayılı haftalar kala çıkışa geçen Karşıyaka'ya müjdeli haber geldi. Sezon başında takıma katılan 36 yaşındaki sağ bek Cenk Ahmet Alkılıç, 22. haftada Silifke Bld maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bir ay yeşil sahalardan uzak kalan ve Elazığ, Anadolu Üniversitesi, 1954 Kelkit maçlarını kaçıran Alkılıç'ın yoğun tedavi sonucu tamamen iyileştiği ifade edildi. Ligin bitmesine 3 hafta kala Play-Off için hazırlık yapan İzmir ekibinde deneyimli sağ bek, 6-0 galip gelinen Efeler 09 karşılaşmasının 74. dakikasında Şeref'in yerine oyuna girerek 16 dakika sahada kaldı.

GOLCÜ KİMLİĞİ DE VAR

ASİSTLERİYLE de ön plana çıkan deneyimli Cenk Alkılıç, 20 karşılaşmada 4 gol atarak takıma gol katkısı da sundu. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin Play-Off müsabakalarında en önemli kozlarından biri olarak Cenk Ahmet'i gördüğü kaydedildi. Önümüzdeki 3 hafta boyunca Sözeri'nin Cenk'i riske etmeyeceği ve oyuncuyu Play-Off maçlarına hazırlayacağı öğrenildi.