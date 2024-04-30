Karşıyaka’da eksikler can sıkıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta perşembe akşamı Play-Off'un ilk turunda Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacağı maça bilenen Karşıyaka'nın tek sıkıntısı takımdaki sakatların çokluğu. Çapraz bağları kopan takımın önemli isimleri golcü Yasin Ozan ve sağ bek Erdem'in sezonu daha önce kapattığı Kaf-Kaf'ta adale yırtığı meydana gelen orta saha Sefa da son hafta öncesi sezonu kapatırken, sol bek Ferdi ise henüz iyileşmedi. Eksiklerine rağmen rakibiyle tek maç eleme usulüne göre oynayacağı ilk tur randevusunu kazanıp 2'nci Lig yoluna devam etmekten başka hedefi olmayan Karşıyaka'da taraftarın biletlere yoğun ilgisi de sürüyor. Yeşil-kırmızılılar Alsancak Stadı'nı perşembe günü yine tıklım tıklım dolduracak.

EMRE YARIM DEVREDE KRAL OLDU

Karşıyaka'da 1.5 sezon forma giydikten sonra bu yıl ilk 11'de süre alamadığı için ayrılmak isteyip devre arasında 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyon olan Kepez Belediyespor'a satılan Emre Gemici yalnız yarım sezonda krallık tacını başına taktı. Karşıyaka'da ilk sezonunda 33 maçta 12 gol atan, bu sezon ilk yarıda 10 maçta 2 gol kaydedebilen Emre, Kepez'de tekrar yıldız oldu. Tecrübeli santrfor şampiyonluğa taşıdığı Antalya temsilcisinde 14 maçta 16 gol atarken yalnız yarım sezonda 3'üncü Lig 1'inci Grup'un gol krallığı yarışında zirveyi elde etti. Emre, Karşıyaka'ya da gol kralı apoletiyle transfer olmuştu.