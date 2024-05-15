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Karşıyaka’da ilk ayrılan Adem

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da ilk ayrılan Adem
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'nci Lig'e yükselme hedefine bu sezon da ulaşamayan Karşıyaka'da devre arasında kadro dışı bırakılan santrfor Adem Büyük, sözleşmesini tek taraflı feshetti Sezon başında Kaf-Kaf'a imza atıp devre arasında teknik direktör Erkan Sözeri tarafından kadrodan elenen 36 yaşındaki golcü, resmen ayrıldı. Adem, Karşıyaka'da sezonun ilk yarısında 4'ü ilk 11'de 12 maçta toplam 396 dakika süre alarak 2 gol, 2 asistle oynamıştı. Devre arasında Emre Gemici'yi satan Karşıyaka'da Yasin Ozan'ın da sakatlanması üzerine elde alternatif golcü kalmayınca Adem Büyük'ün A takım listesinde belirtilmediği için takıma dönememesi tepki çekmişti.
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