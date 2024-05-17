Karşıyaka’da belirsizlik çözüldü

TFF 3. Lig'de sezonu hüsranla kapatan Karşıyaka'da yönetimsel belirsizlik çözüldü. Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sene Azat Yeşil önderliğinde yeni bir yapılanmaya giderek koltuğu Tugay Büyükkarcı'dan almıştı. Sezon içinde yaşanan karmaşa nedeniyle Yeşil görevi İlker Ergüllü'ye bırakmıştı. Camia baskısı ve gelmeyen başarı nedeniyle Ergüllü'nün 1 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Kongre'de aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyordu. Ergüllü'nün önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurarak Kaf-Kaf'ın şampiyonluk hasretine son vermek iste diği ve yeniden aday olacağı öğrenildi. Ergüllü'nün önümüzdeki hafta içi listesini hazırlayarak teslim edeceği ifade edildi.