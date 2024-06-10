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Karşıyaka’nın borcu katlandı

İzmir ekibinin borcu artarken yönetim çözüm arayışına girdi

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’nın borcu katlandı
KARŞIYAKA'NIN geçen haftaki kongresinde toplam borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklanırken, kulübün borçları son yıllarda katlandı. Yeşil-kırmızılılarda 31 Aralık 2018 tarihinde kulübün borcu 67 milyon 483 bin 218 TL iken, 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle borcun 57 milyon 266 bin 436 TL'ye düşürüldüğü duyuruldu. O tarihten sonra borç her sene sürekli artarken, A takım branşlarında hiçbir kupa ve şampiyonluk kazanılamadı. Karşıyaka, futbolda lig atlayamamasına rağmen borcunu her yıl çoğaltırken, Süper Lig ve Avrupa'da son senelerde her sezona iddialı başlayan basketbol takımının borçları tabloyu iyice artırdı. İsim sponsoru, reklam, kombine ve VIP kart gelirleri olan basketbolun kazancı, döviz kurunun da yükselmesiyle toplam borcun artıp eski yabancı basketbolcuların alacaklarının FIBA'da birikmesini önleyemedi.
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