Ergüllü güven verdi

KARŞIYAKA da kulübün toplam borcu geçen haftaki kongrede 400 milyon TL olarak açıklanırken Başkan İlker Ergüllü, "Ödenemeyecek borcumuz yok" sözleriyle yüreklere su serpti. Ergüllü, "400 milyon borcumuz olduğu doğrudur ama bunun yarısı vergi borcu. Onun da yarısından fazlası taksitlendirilmiş. Kala- nın da bir kısmı temlikli yönetici borcu. Yarın çıkar herkes bir kalemde bağışlar geçer" ifadelerini kullandı.

ERGÜLLÜ, "Yıllardır 3. Lig'deyiz. Kendi savaşımızı veriyoruz. 6 branşta yüzlerce sporcumuz var. Binlerce genci altyapılarımızda sporla buluşturuyoruz. Kimseye boyun eğmeden, kimseye el pençe durmadan biz Karşıyakalıyız" açıklamasını yaptı.

HÜSEYİN EROĞLU GÖRÜŞME ODASINA

3. Lig'den artık bu sezon kurtulmak isteyen Karşıyaka, teknik direktör arayışında sona geldi. Geçen sezon takımı çalıştıran Erkan Sözeri ile yolları ayıran Kaf-Kaf, hafta içinde daha önce listesine aldığı ilk sıraya yerleştirdiği deneyimli teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile masaya oturarak şartları görüşecek.