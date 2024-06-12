KSK’de 2 aday

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi üst liglerde başarılı ve kariyeri olan tecrübeli bir teknik direktöre takımı uzun vadeli emanet etmek isteyen Karşıyaka, iki teknik adam üzerine yoğunlaştı. Hüseyin Eroğlu ve Mustafa Reşit Akçay'la temaslarını sürdüren İzmir ekibi, takımı iki başarılı teknik adamdan birine emanet edecek. Süper Lig'de Trabzon, Akhisar, Osmanlı, Konya ve Ankaragücü'nün dümeninde 111 maça çıkan 65 yaşındaki Mustafa Reşit Akçay, 2017'de Konyaspor'u çalıştırırken finalde Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Akçay, Trabzon ve Osmanlı ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 19 maçta hiç yenilgi almadı. Tavşanlı Linyit'i Süper Lig kapısına getire Akçay, Pazarspor, Ofspor, 1461 Trabzon ve Kocaelispor ile şampiyonluk yaşadı. 1

2 GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK

İzmirli 51 yaşındaki teknik adam Hüseyin Eroğlu ise Altınordu'da bir başarı hikayesinin mimarı oldu. 2012'de dümenine geçtiği İzmir ekibini 3. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Eroğlu, takımıyla 2021'de Süper Lig'e yükselmek için Play-Off Finali oynadı. Eroğlu, geçen yıl Samsunspor'u Süper Lig'e çıkardı. Kaf-Kaf'ta teknik direktör düğümünün 1-2 gün içinde çözülmesi bekleniyor.

KAF-KAF'TA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Karşıyaka'da 1 Haziran'daki olağan kongrede seçilen İlker Ergüllü başkanlığındaki yeni yönetim görev dağı-dağılımını yaptı. Mustafa Karabağlı'nın yine 2'nci lımını başkan olduğu kulüpte Gökhan Şensan fut-futbol şube başkanı, yönetim dışından Tamer bol Ustaoğlu basketbol şube başkanı, Onur Güner voleybol şube başkanı olarak görev alacak.