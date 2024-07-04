KSK hareketli

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka dış transferde yeniden atağa kalkmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar Elazığspor'dan eski stoperi Metin Peker, Karaköprü Belediyespor'dan sağ kanat Ali Sinan Gayla ve Adana 1954 FK'dan santrfor İshak Kurt'la anlaşan yeşil-kırmızılıların, şimdi de Batman Petrolspor'dan sağ kanat Akın Akman, Adana 1954 FK'dan eski orta saha oyuncusu Harun Atalay, Sarıyer'den forvet arkası Saruhan Fındıkcı ve Cuma Menize'yi listesine eklediği iddia edildi. Yönetimin bu oyuncularla temasları sürdürdüğü, resmi imzaların an meselesi olduğu ileri sürüldü.

ERDİNÇ ÇEPOĞLU VEDA ETTİ

Karşıyaka'da stoper Erdinç Çepoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takıma veda etti. Sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki savunmacı, "Bu büyük camianın bir parçası olduğum her an formanın, armanın ağırlığını ve sorumluluğunu bilerek davrandım. Bütün camiaya ve eşsiz taraftara teşekkür ediyorum" dedi.