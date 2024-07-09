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Haberler Karşıyaka KSK'den İlhan Depe sürprizi

KSK'den İlhan Depe sürprizi

Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, transfer çalışmalarına hız verdi. Son dönemde 11 oyuncusuyla yollarını ayıran KSK, kadrosunu güçlendirmek için dikkat çekici bir hamle yapıyor. Kulüp, geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon'da forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu İlhan Depe ile anlaşmak için harekete geçti.

LEVENT ARIÖZ
KSK’den İlhan Depe sürprizi

3. Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu sil baştan değiştiren Karşıyaka, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Yakın dönemde tam 11 futbolcusuna yol veren Karşıyaka, kadrosunu güçlendirmek adına flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. KSK, geçen sezonu 1461 Trabzon'da geçiren tecrübeli kanat oyuncusu İlhan Depe'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. 31 yaşındaki oyuncunun yolu daha önce defalarca Ege ekipleri ile kesişmişti.

EGE TAKIMLARINDA OYNADI

Kariyerinde Balıkesirspor, Altay, Denizlispor ve Bucaspor 1928 formaları giyen oyuncunun kulübü 1461 Trabzon ile olan sözleşmesi 2025 yılı Haziran sonuna kadar devam ediyor. İlhan Depe 18'i Bucaspor, 28'i ise 1461 Trabzon olmak üzere geçen sezon 46 lig mücadelesinde görev aldı. Bu maçların 5'ine Play Off turunda 1461 Trabzon formasıyla çıkan İlhan, ayrıca yine Bucaspor formasıyla Türkiye Kupası'nda da süre almıştı.

13 GOL ATMIŞTI

Sezonu 13 golle tamamlayan tecrübeli oyuncu kariyerinde de toplam 425 karşılaşmada 60 gol kaydetmeyi başardı. Karşıyaka'da giden oyuncuların ardından İlhan hamlesi dikkat çekerken bu transferin yakında gerçekleşmesi bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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