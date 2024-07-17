Kaf-Kaf’ta Akçay’dan gözdağı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi antrenmanlara Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başlayan Karşıyaka'da tecrübeli teknik direktör Mustafa Reşit Akçay takımına net mesajlar verdi.

'TEKMEYE KAFA UZATIN'

Yeşil-kırmızılılarda ilk çalışma öncesi futbolcularıyla toplantı yapan tecrübeli teknik adam, şampiyonluk için Karşıyaka'da olduklarını belirterek, "Mücadele etmeyenin, tekmeye kafa uzatmayanın, savaşmayanın takımda yeri yok" dedi.

Akçay, "Kulüpte ben dahil hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz. Disiplini ve saygıyı elden bırakmayacağız. Her futbolcuma saha içiyle ilgili sıkıntıları konusunda kapım her zaman açık. Birbirimize, takım arkadaşlarımıza saygılı olacağız. Bir futbolcunun oyundan çıkarken bana yaptığı tepkiyi ilk seferde es geçerim ama yerine giren takım arkadaşına verdiği tepkiyi affetmem. Futbol hepimizin ekmek kapısı. İnanmayanın, yüzde 100'ünü vermeyenin takımda yeri olmayacak" şeklinde konuştu.

YASİN OZAN GERİ DÖNDÜ

13 futbolcunun ayrıldığı KSK'de geçen yıl çapraz bağları kopup ameliyat olduğu için şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalan golcü Yasin Ozan, ilk çalışmaya katıldı.