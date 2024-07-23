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Karşıyaka Kadir’i kaptı

HABER MERKEZİ
Karşıyaka Kadir’i kaptı

MUSTAFA Reşit Akçay yönetiminde zirveye oynamayı planlayan 3. Lig ekibi Karşıyaka, orta alana bir takviye daha yaptı. Kaf-Kaf Trabzonspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Bakırtaş ile anlaştı. Genç futbolcu Yomraspor, Karaman FK ve Çankaya maceralarının ardından yeşilkırmızılılara transfer oldu. Bordo-mavililer Kadir'in sözleşmesine %50 sonradan satış pay maddesi koydurduğu öğrenildi. Genç isim, geçen sezon Çankaya FK formasıyla 18 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 gol attı.

KOMBİNELER BELİRLENDİ

İç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlerin fiyatları belli oldu. Yönetim, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşmaların sezonluk kombine bedellerini ucuz tuttu. Kombinelerin fiyatları maraton üst tribün 1000 TL, maraton alt 1500, numaralı alt 2500, VIP A ve C 6000, VIP B 10000 TL olarak belirlendi.

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