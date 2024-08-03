KSK potada hareketli

28 yıllık ana sponsoru Pınar Holding'le vedalaşma kararı alan Karşıyaka Basketbol Takımı, her sezon olduğu gibi yeni dönemde de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynamayı planlayan yeşil-kırmızılılar daha önce prensipte anlaştığı yabancılardan Damien Jefferson transferini resmen duyurdu.

Bir süredir sessiz kalan İzmir ekibi, 26 yaşında ve 1.96 boyundaki kısa forvet Jefferson'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezonu Basketbol Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Oostende'de geçiren Damien Jefferson, ligde çıktığı 9 maçta 14.7 sayı, 5.8 ribaund ortalamaları yakaladı.

MCDERMOTT BEKLENİYOR

Geçen sezonki takımdan Thomas Akyazılı, Hakan Sayılı ve Ergi Tırpancı ile el sıkışan Kaf-Kaf, iç transferde Kenan Sipahi ve Errick McCollum'la da anlaşıp resmi açıklamayı yapmak istiyor. İzmir ekibi transferde 4 yeni yabancıyla anlaşıp Jerry Boutsiele, Fatts Russell, James Webb, Damien Jefferson'ın yanı sıra Muhsin Yaşar'ı almıştı. Kaf-Kaf Sean McDermott'la da anlaşılmasına rağmen henüz resmi açıklama yapmadı. ABD'li basketbolcunun transferinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan Pınar Holding ile yeni sezon için iletişimine devam eden Kaf-Kaf, başka sponsorlarla da görüşmelerine devam ediyor.